Словакия продолжит перерабатывать российскую нефть в рамках исключения

Словакии удалось добиться исключения из санкций ЕС, позволяющего использовать нефть из РФ для выпуска нефтепродуктов в течение 2024 года. Об этом сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова, передает «Прайм».

По ее словам решение было принято в минувший понедельник. Исключение позволит сохранить рабочие места на НПЗ Slovnaft и увеличить налоговые поступления в бюджет Словакии. Кроме того, страна сможет оказывать помощь Чехии, которой грозила нехватка топлива. Ранее премьер страны Роберт Фицо отмечал, что Словакии удалось сохранить в новом пакете антироссийских санкций ЕС норму, разрешающую использование российской нефти. Спикер парламента предупреждал, что без исключения в регионе мог возникнуть дефицит топлива.

По словам спикера парламента Петера Пеллегрини, НПЗ Slovnaft инвестировал в новые технологии, которые потребуют времени для внедрения.

Сакова уточнила, что норма о разрешении российской нефти будет применяться в стране в течение всего 2024 года.

В конце ноября стало известно, что Чехия планирует продлить разрешение ЕС на импорт российского топлива.

Ранее в Китае рассказали о важности российской нефти для стран Запада.