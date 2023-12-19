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Новак заявил о подросших мировых ценах на нефть

Новак: необходимость в дополнительных действиях ОПЕК+ сейчас отсутствует

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Depositphotos

Цены на нефть на глобальном рынке в последнее время подросли, поэтому ОПЕК+ не надо принимать дополнительные меры для стабилизации ситуации. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

Представители СМИ поинтересовались у заместителя главы российского правительства, обсуждают ли страны — члены ОПЕК+ введение новых ограничений на добычу топлива. Однако он указал, что принятие соответствующих решений будет зависеть от ситуации.

«Сейчас цена несколько подрастает, ситуация балансируется более-менее. Будем мониторить, здесь нельзя говорить, что уже какие-то надо решения принимать. Мы всегда смотрим на ситуацию», — подчеркнул Новак.

Также он добавил, что на прошлой неделе ОПЕК+ уже предпринял некоторые шаги для стабилизации ситуации на глобальном рынке нефти. К текущему моменту этих мер достаточно, пояснил вице-премьер.

14 декабря Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародовало декабрьский отчет о добыче нефти в мире. Согласно документу, в 2023 году доля государств — участников ОПЕК+ в общемировой добыче топлива снизилась до 51%.

Как отметили аналитики, данный показатель оказался на минимальной отметке с момента создания организации в 2016 году. При этом сотрудники агентства не исключили, что в скором времени партнеры по ОПЕК+ сократят добычу нефти еще на 400 тыс. баррелей в сутки.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал ожидаемый объем экспорта российской нефти по итогам 2023 года.

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