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Россия и Китай активно обсуждают строительство газопровода «Сила Сибири — 2»

Посол КНР Ханьхуэй: Россия и Китай ведут активные переговоры по «Силе Сибири — 2»

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Павел Львов/РИА «Новости»

Россия и Китай активно обсуждают возможность реализации проекта газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Насколько мне известно, в данный момент стороны активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам, обсуждают модель сотрудничества. Для реализации столь масштабного проекта сторонам требуется тщательное, научное, системное обоснование», — сказал Ханьхуэй.

По словам посла, стремление к развитию сотрудничества в этой сфере в большей степени связано «с обширными перспективами на потребительском рынке газа в Китае, желанием выстроить более долгосрочную и устойчивую модель сотрудничества с Россией».

17 декабря вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва надеется договориться с Пекином по газопроводу «Сила Сибири — 2» в кратчайшие сроки.

В тот же день стало известно, что поставки российского газа в Китай в 2023 году превысят плановый показатель.

Ранее «Газпром» нарастил поставки газа в Китай до исторического максимума.

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