Программу развития беспилотной авиации запустят в Приморье

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о запуске программы развития беспилотной авиации в регионе с 2024 года в своем инвестиционном послании. Об этом сообщает РИА Новости.

В ноябре прошлого года краевые власти сообщили о разработке проекта программы развития беспилотной авиации, которая позволит производить не менее 3,8 тысячи дронов в год к 2030 году. Главная цель программы — создание условий для увеличения спроса на отечественные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и услуги, связанные с их использованием.

Также стало известно, что в России создают новый вид надводного дрона. Дальность работы надводного дрона будет составлять до 20 км. Отмечается, что в проекте собраны лучшие идеи российского судомоделизма. Корпуса катеров будут исполнены из композитных материалов, а не из карбона, который видно в радары. Официальные испытания надводных катеров запланированы на февраль 2024 года.

Помимо этого, в России разработали изделие, призывающее сдаваться пилотов дронов-камикадзе ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.