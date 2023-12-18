Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Евросоюз временно освободил «Сахалин-2» от соблюдения потолка цен

ЕС освободил проект «Сахалин-2» от соблюдения потолка цен до 28 июня 2024 года

close
100%
Reuters

Евросоюз освободил от соблюдения механизма потолка цен нефтегазовый проект «Сахалин-2» в рамках 12-го пакета санкций против России. Об этом говорится в сообщении, размещенном в «Официальном журнале ЕС».

«Механизм ценового ограничения предусматривает, что конкретные проекты, которые имеют важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от ценового ограничения», — сказано в заявлении.

Уточняется, что освобождение будет действовать до 28 июня 2024 года для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии.

До этого президент России Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть до 30 июня 2024 года.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Россия в ноябре уменьшила экспорт нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. баррелей в сутки.

В ноябре вице-премьер Александр Новак объявил, что Россия приняла решение углубить сокращение добычи и экспорта нефти с 300 до 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее Путин раскрыл подробности проекта создания газового хаба на турецкой территории.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами