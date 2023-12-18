Евросоюз временно освободил «Сахалин-2» от соблюдения потолка цен

Евросоюз освободил от соблюдения механизма потолка цен нефтегазовый проект «Сахалин-2» в рамках 12-го пакета санкций против России. Об этом говорится в сообщении, размещенном в «Официальном журнале ЕС».

«Механизм ценового ограничения предусматривает, что конкретные проекты, которые имеют важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от ценового ограничения», — сказано в заявлении.

Уточняется, что освобождение будет действовать до 28 июня 2024 года для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии.

До этого президент России Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть до 30 июня 2024 года.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Россия в ноябре уменьшила экспорт нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. баррелей в сутки.

В ноябре вице-премьер Александр Новак объявил, что Россия приняла решение углубить сокращение добычи и экспорта нефти с 300 до 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее Путин раскрыл подробности проекта создания газового хаба на турецкой территории.