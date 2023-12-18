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Путин высказался о зарплатах россиян

Путин заявил, что подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты

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Depositphotos

Президент РФ Владимир Путин заявил, что подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты. Соответствующее заявление он сделал на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», передает РИА Новости.

«В семьях, где полное финансовое благополучие, а таких у нас немало, подавляющее большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых очень много», — сказал глава государства.

Вместе с тем он указал, что богатые граждане «вынимают» своих детей из зоны комфорта, «создают им искусственные сложности». Это делается, «потому что нужно, чтобы человек сам карабкался куда-то» и стремился к чему-то, добавил российский лидер.

14 декабря Путин заявил, что реальные зарплаты в России по итогам года вырастут примерно на 8%.

До этого опрос сервиса по поиску работы Superjob показал, что половина российских компаний и фирм планирует повысить заработные платы своим сотрудникам.

Ранее россияне назвали желаемый размер зарплат на 2024 год.

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