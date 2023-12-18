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Стоимость нефти перешла к росту

Стоимость февральских фьючерсов на Brent превысила $78 впервые с 5 декабря

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Christophe Gateau/Global Look Press

Стоимость барреля нефти марки Brent выросла выше $78 впервые с 5 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

По состоянию на 16:10 мск стоимость фьючерса на нефть с поставкой в феврале выросла до $78,01 за баррель, по состоянию на 16:15 стоимость нефти продолжила расти/падать и достигла отметки $78,06(+1,38%).В это же время на бирже CME cтоимость WTI превысила отметку в $73,22 (+2,01%).

По данным агентства Reuters, поддержку цен на нефть оказывают атаки хуситов на суда в Красном море, вызывая опасения по поводу нарушений поставок нефти. Вместе с тем, сомнения вокруг плана России сократить экспорт в декабре ограничивают рост цен.

Крупнейшая великобританская нефтяная компания BP временно приостановила транзит через Красное море после атак хуситов, а другие компании избегают Суэцкого канала.

Аналитик Tamas Varga из брокерской компании PVM отмечает, что «геополитический риск премиум, выраженный в регулярных враждебностях хуситов в Красном море, сыграл свою неоспоримую роль в воскрешении цен на нефть». Он также выражает сомнения относительно объема добровольных сокращений добычи со стороны России, называя их «переупаковкой приостановок из-за погодных условий».

Ранее в США рассказали о «дыре» в нефтяных санкциях против России.

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