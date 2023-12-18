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Крупнейшие российские маркетплейсы создадут Ассоциацию цифровых платформ

РБК: Wildberries, Ozon, «Яндекс», «СберМаркет» и Avito создадут свою ассоциацию

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries, Ozon, «Яндекс», Avito и «СберМаркет» создадут Ассоциацию цифровых платформ. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на участников этого объединения.

Уставные документы организации находятся на регистрации в Минюсте, ассоциацию могут успеть зарегистрировать до конца этого года, заявил изданию один из источников.

Председателем ассоциации может стать глава Национального ESG альянса Андрей Шаронов, а гендиректором — исполнительный директор экспертных советов при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палате, «Деловой России» Юрий Богданов.

Шаронов рассказал изданию, что целью Ассоциации цифровых платформ станет развитие цифровых платформ и платформенной экономики.

«Мой интерес состоит в том, что я верю, что за платформами большое будущее. Кроме того, компании, учредившие ассоциацию, очень заинтересованы в продвижении идей устойчивого развития (и в вопросах упаковки и снижения транспортных издержек, и в вопросах занятости и вознаграждения и др.)», — сказал Шаронов, подчеркнув, что доля платформенной экономики в мире стремительно растет.

До этого Ozon запустил сервис для грузоперевозчиков, работающий по Uber-модели.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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