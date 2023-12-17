Основательница Wildberries оценила идею о передаче бизнеса детям

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что пока не разговаривала со своими детьми о наследовании бизнеса. Об этом сообщает РБК.

По ее мнению, дети должны заниматься интересными вещами. Бакальчук отметила, что ее дети и без бизнеса смогут принести пользу людям.

«Даже если вдруг так случается, что дети наследуют и приходят в бизнес, здесь самое главное, чтобы они реально этого хотели», — заявила Бакальчук.

Ранее основатель Wildberries назвала разделение рабочего процесса по гендерному признаку пережитком прошлого. По словам Бакальчук, женщинам впору управлять бизнесом, в том числе крупными компаниями. В ее компании, рассказала бизнесвумен, соотношение полов среди занятых составляет «приблизительно 50 на 50». По словам Бакальчук, основным критерием при наборе сотрудников является гибкость, непредвзятость, широта кругозора и готовность развиваться.

До этого глава Wildberries Бакальчук высказалась против призывов рожать сразу после школы.

Ранее сенатор Павлова заявила, что девушек нужно перенацелить с получения образования на роды.