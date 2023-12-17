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В правительстве РФ надеются на скорое снижение цен на яйца

Минсельхоз надеется, что цены на яйца снизятся после Нового года

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Shutterstock

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев выразил надежду, что цены на яйца снизятся после Нового года. Фрагмент видеозаписи опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По словам Патрушева, яйца — это сезонный продукт, и в это время года цены на них всегда высокие.

«Мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортная. Цены продолжают понемногу расти, но тем не менее дальше должен сказаться и сезонный фактор. Я очень надеюсь, после Нового года цены начнут снижаться», — поделился министр.

Патрушев добавил, что на неделе в РФ поступят яйца из Азербайджана, а через 2-3 недели появятся яйца из Турции без импортной пошлины. Это позволит скорректировать цены.

До этого министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев после заявления президента России Владимира Путина о дороговизне яиц сообщил, что почувствовал, что надо работать лучше.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

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