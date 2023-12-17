Украина временно исключила Raiffeisen Bank из «спонсоров войны»

Украина на время консультаций приостановила статус австрийского Raiffeisen Bank International как «международного спонсора войны». Это следует из записи в реестре.

«Статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии», — говорится в сообщении.

14 декабря Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Австрия добивается исключения Raiffeisen Bank International, крупнейшего западного банка в России, из украинского черного списка. По его данным, в обмен на это Вена согласна подписать новые санкции Евросоюза в отношении России.

В мае сообщалось, что Raiffeisen Bank не смог найти покупателя на свой российский бизнес.

Украина внесла Raiffeisen Bank International в список «спонсоров войны» в марте 2023 года из-за продолжения его работы в России.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.