Энергокомпания из Британии отказалась от китайского поставщика

Британская энергетическая компания National Grid решила отказаться от связанного с Китаем поставщика, а также убрать китайские компоненты со своих объектов. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По информации издания, руководство National Grid пошло на такой шаг из соображений безопасности.

«По словам двух человек, знакомых с ситуацией, National Grid начала удалять компоненты, поставляемые китайской государственной компанией, из британской сети энергопередач из-за опасений по поводу кибербезопасности», — говорится в публикации.

Отмечается, что речь идет о прекращении сотрудничества с местной дочерней компанией китайской фирмы Nari Technology. В National Grid отказались комментировать ситуацию, сославшись на коммерческую тайну.

До этого агентство Reuters писало, что китайские шпионы пытаются вербовать британских чиновников в рамках операций по доступу к секретным данным и информации с ограниченным доступом.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.