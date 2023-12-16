В ЛНР собираются увеличить производство яиц в 2024 году

Один из крупных производителей куриных яиц в новом регионе России — Луганской народной республике (ЛНР) — за 2024 год собирается увеличить производство на 10%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минсельхоза республики Евгения Сорокина.

Прирост составит дополнительно около 20 млн штук яиц в год. Увеличение станет возможно благодаря государственной поддержке, уточнил министр. Он добавил, что сейчас самообеспеченность республики яйцами достигает 46%. При этом цены на них в ЛНР «более благоприятные», чем в других российских субъектах, подчеркнул Сорокин.

14 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции принес извинения за рост цен на яйца и назвал ситуацию результатом сбоя в работе правительства. Тогда же Россия внесла в Евразийскую экономическую комиссию предложение разрешить беспошлинный импорт на территорию России 1,2 млрд куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года.

15 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину оперативно отслеживать и реагировать на случаи необоснованного повышения стоимости этого социально значимого продукта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что фракция КПРФ ответственна за цены на яйца. Он пояснил, что комитет по аграрным вопросам возглавляет коммунист Владимир Кашин.

Цены на яйца в России за этот год, по данным Генпрокуратуры РФ, взлетели на 40%. По оценке Росстата, только за ноябрь они выросли на 15,07%. Розничная стоимость десятка яиц сейчас варьируется от 90 до 150 рублей, а в некоторых случаях цена продуктов категории С1 (первая категория, вес яйца от 55 до 65 граммов) находится в диапазоне 164-170 рублей. ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области.

Почему возник «яичный кризис» в России и что власти будут делать для его разрешения — в материале «Газеты.Ru».

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