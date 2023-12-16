Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЛНР собираются увеличить производство яиц в 2024 году

Министр Сорокин: в ЛНР собираются повысить производство яиц на 10% в 2024 году

close
100%
Shutterstock

Один из крупных производителей куриных яиц в новом регионе России — Луганской народной республике (ЛНР) — за 2024 год собирается увеличить производство на 10%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минсельхоза республики Евгения Сорокина.

Прирост составит дополнительно около 20 млн штук яиц в год. Увеличение станет возможно благодаря государственной поддержке, уточнил министр. Он добавил, что сейчас самообеспеченность республики яйцами достигает 46%. При этом цены на них в ЛНР «более благоприятные», чем в других российских субъектах, подчеркнул Сорокин.

14 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции принес извинения за рост цен на яйца и назвал ситуацию результатом сбоя в работе правительства. Тогда же Россия внесла в Евразийскую экономическую комиссию предложение разрешить беспошлинный импорт на территорию России 1,2 млрд куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года.

15 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину оперативно отслеживать и реагировать на случаи необоснованного повышения стоимости этого социально значимого продукта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что фракция КПРФ ответственна за цены на яйца. Он пояснил, что комитет по аграрным вопросам возглавляет коммунист Владимир Кашин.

Цены на яйца в России за этот год, по данным Генпрокуратуры РФ, взлетели на 40%. По оценке Росстата, только за ноябрь они выросли на 15,07%. Розничная стоимость десятка яиц сейчас варьируется от 90 до 150 рублей, а в некоторых случаях цена продуктов категории С1 (первая категория, вес яйца от 55 до 65 граммов) находится в диапазоне 164-170 рублей. ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области.

Почему возник «яичный кризис» в России и что власти будут делать для его разрешения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист допустила, что турецкие яйца будут продаваться по 90 рублей в российских магазинах.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами