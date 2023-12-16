Экономист спрогнозировал цены на нефть в рамках сокращений ее добычи ОПЕК+

Альянс ОПЕК+ будет стараться держать цены на нефть выше $80 за баррель эталонной североморской марки Brent за счет добровольных сокращений добычи сырья. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Какие страны входят в ОПЕК и ОПЕК+ Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) была основана в иракском Багдаде в 1960 году.

В альянс ОПЕК сейчас входит 13 стран — Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, Внесуэла, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Габон, Ангола, Гвинея, Конго.



В альянс ОПЕК+, который был образован в 2016 году, входят 10 государств — Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан и Южный Судан.

«В последнее время рынок нефти находится в неопределенности. Цены на мировом рынке торгуются около уровней в $78 за баррель нефти эталонной североморской марки Brent. Это несколько ниже ожиданий ОПЕК+. Данные цены не совсем комфортные. В связи с этим в рамках ОПЕК+ есть договоренность о дополнительных добровольных сокращениях объемов добычи. Этот шаг, по мнению ОПЕК+, должен создать умеренный дефицит на рынке. В свою очередь дефицит должен оказать поддержку ценам на рынке», — пояснил экономист.

По его мнению, в краткосрочной перспективе ОПЕК+ удастся создать умеренный дефицит на рынке и поднять цены не нефть к $80. Это выгодно России — как для бюджета, так и для экономики компаний, добавил он.

«Но есть страны, которые планируют увеличить объем добычи топлива, что, вероятно, приведет к его профициту на рынке. Венесуэла, например, планирует поставлять нефть в Индию. Объемы небольшие, но все же. Они перекроют часть растущего спроса», — заключил Алиев.

30 ноября страны ОПЕК+ договорились в начале 2024 года придерживаться сценария по сокращению добычи нефти, который был определен в июне 2023 года. В том числе Саудовская Аравия будет сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, а Россия снизит поставки сырья на мировой рынок на 500 тыс. баррелей в день.

К чему приведет решение ОПЕК+ и как оно скажется на России — в материале «Газеты.Ru».

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