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Сербия увеличит поставки газа из РФ

Гендир «Србиягаза» Баятович: Сербия увеличит поставки газа из РФ и запасы газа

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Гендиректор компании «Србиягаз» и заместитель председателя входящей в состав правящей коалиции Социалистической партии Сербии Душан Баятович заявил о стремлении его страны увеличить поставки газа из РФ и расширить подземные хранилища газа (ПХГ). Его слова приводит РИА Новости.

«Мы хотим увеличить объем покупаемого в России газа, сейчас это единственный доступный газ», — подчеркнул он.

Отмечается, что в Белграде рассчитывают на помощь «Газпрома» в расширении поставок газа из РФ и увеличении ПГХ. По словам Баятовича, после расширения ПХГ «Банатски-Двор» и создания ПХГ «Честерег» и «Српски-Итебей» Сербия сможет увеличить объемы хранилищ до 2,5-3 млрд куб. м.

Чиновник отметил, что Сербия уже потребляет свыше 3 млрд куб. м газа в год, а в ближайшее время это число может вырасти, особенно после строения газовых ТЭЦ при сотрудничестве с «Газпромом».

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что моральная позиция его страны не позволяет ввести санкции против России.

Ранее Вучич рассказал о поиске альтернативы топливу из России.

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