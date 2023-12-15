Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении производителей куриных яиц по признакам «картельного соглашения». Об этом говорится в Telegram-канале службы.

Межрегиональное Крымское управление ФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух местных компаний-производителей: ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское», которые допустили рост с сентября до 94% на различные категории яиц. По данным ФАС, синхронное повышение цены имеет признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Кировское управление ФАС выявило факт повышения цен на куриные яйца со стороны ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская Птицефабрика», они с июня по октябрь 2023 года допустили рост оптово-отпускных цен на яйца до 60%.

В отношении компаний возбуждены дела по признакам картельного соглашения.

14 декабря президент России Владимир Путин принес извинения за рост цен на яйца и назвал ситуацию результатом сбоя в работе правительства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что фракция КПРФ ответственна за цены на яйца. Он пояснил, что комитет по аграрным вопросам возглавляет коммунист Владимир Кашин.

15 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину оперативно отслеживать и реагировать на случаи необоснованного повышения цен.

Ранее экономист спрогнозировала темпы роста цен на продукты в России в январе.