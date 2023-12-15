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В ЦБ объяснили, от чего будут зависеть операции регулятора на валютном рынке

Набиуллина: операции ЦБ на валютном рынке будут зависеть от цен на нефть

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что операции регулятора на валютном рынке будут зависеть от цены на нефть. При текущей цене банк будет продавать валюту, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Набиуллиной, регулятор будет «зеркализировать» бюджетные операции, многое будет зависеть от цен на нефть. Она подчеркнула, что если взять текущую стоимость на топливо, то ЦБ будет продавать валюту, что будет поддерживать курс национальной валюты.

До этого стало известно, что Центробанк РФ на заседании совета директоров 15 декабря пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 16% годовых.

Финансовый рынок называл увеличение ключевой ставки до 16% базовым сценарием.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснил «Газете.Ru», что прежде всего регулятор оценивает уровень инфляции при принятии решения о ставке, а темпы роста цен уже складываются выше прогноза ЦБ на конец года в 7-7,5%.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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