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Минфин анонсировал обнуление экспортной пошлины на нефть

Минфин объявил об обнулении пошлины на экспорт нефти из РФ с 1 января 2024 года

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Kin Cheung/AP

Экспортную пошлину на нефть в 2024 году снизят на $24,7 и таким образом обнулят. Об этом сообщили на сайте Минфина РФ.

«<…> Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2024 года понизится на $24,7 и составит $0,0 за тонну», — говорится в сообщении.

12 декабря правительству разрешили временно снижать экспортные пошлины. Поправки внесли в соответствующие законы. Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, это позволит стимулировать экспорт зерна, удобрений и других товаров в дружественные страны.

К концу года в мире может возникнуть существенный дефицит нефти. Такой прогноз содержится в ноябрьском отчете Международного энергетического агентства. В случае недостатка предложения топлива в мире цены на него взлетят до $90-95 за баррель эталонной североморской марки Brent.

Ранее на Западе рассказали, как Россия обходит потолок цен на нефть.

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