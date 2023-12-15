Набиуллина анонсировала скорое завершение цикла повышения ставки

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор приблизился к завершению цикла повышения ставки. Об этом она сообщила на пресс-конференции после решения совета директоров ЦБ повысить ставку до 16% годовых, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если исходить из нашего базового сценария, то, пожалуй, мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки. Но все будет зависеть от ситуации», — отметила она.

По словам Набиуллиной, в том числе Центробанк намерен смотреть на то, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции в стране.

Она заключила, что конкретные решения об изменении уровня ставки регулятор примет только после изучения новых данных и уточнений прогнозов в будущем.

На пресс-конференции Набиуллина также заверила, что ключевая ставка ЦБ будет оставаться высокой, если этого потребует ситуация в стране.

Днем 15 декабря Центробанк в пятый раз подряд принял решение повысить ключевую ставку — еще на 100 базисных пунктов, до 16% годовых.

Ранее Набиуллина рассказала о «тупике» в российской экономике.