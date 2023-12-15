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Железнодорожная отрасль России будет развиваться

Путин заявил, что Россия будет укреплять железнодорожную отрасль

Россия будет укреплять железнодорожную отрасль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Железнодорожном съезде, передает РИА Новости.

«Безусловно, мы и дальше будем укреплять железнодорожную отрасль, повышать провозную способность магистралей», - сказал Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда.

По его словам, надо решать вопрос о повышении скорости перевозок, качества, удобства обслуживания пассажиров и перевозки грузов. Российский лидер отметил, что все это входит в число задач.

В конце ноября министр транспорта России Виталий Савельев в ходе совещания с Путиным заявил, что железнодорожное сообщение с Крымом в новогодние праздники останется на уровне прошлого года и будет дополнительно расширено.

До этого Путин поручил обеспечить развитие Восточного полигона железных дорог.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил вклад столичных производителей в развитие метро и железных дорог.

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