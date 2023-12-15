Железнодорожная отрасль России будет развиваться

Россия будет укреплять железнодорожную отрасль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Железнодорожном съезде, передает РИА Новости.

«Безусловно, мы и дальше будем укреплять железнодорожную отрасль, повышать провозную способность магистралей», - сказал Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда.

По его словам, надо решать вопрос о повышении скорости перевозок, качества, удобства обслуживания пассажиров и перевозки грузов. Российский лидер отметил, что все это входит в число задач.

В конце ноября министр транспорта России Виталий Савельев в ходе совещания с Путиным заявил, что железнодорожное сообщение с Крымом в новогодние праздники останется на уровне прошлого года и будет дополнительно расширено.

До этого Путин поручил обеспечить развитие Восточного полигона железных дорог.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил вклад столичных производителей в развитие метро и железных дорог.