В Венгрии десятки тысяч вышли на «марш мира»

В столице Венгрии — Будапеште — десятки тысяч человек собрались на «марш мира» против вовлечения Венгрии в российско-украинский конфликт и развязывания НАТО войны в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейские лидеры горят военной лихорадкой. <...> Мы должны остановить военное безумие!» — заявил один из организаторов демонстрации.

По его словам, страны Запада отправляют на Украину колоссальное количество денег и оборонной техники, а французский президент Эммануэль Макрон уже начал дебаты о возможности применения ядерного оружия.

Согласно информации агентства, мирный марш завершиться на острове Маргит, где перед участниками шествия выступит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В начале мая в центре Варшавы прошел антивоенный марш. По словам участников манифестации, они выступали против вовлечения Польши в боевые действия на Украине. Митингующие также требовали прекратить поставлять Украине вооружение и военную технику.

Ранее на марш протеста против премьера в Мадриде вышли тысячи людей.