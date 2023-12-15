Правительство оценило долю энергоресурсов в товарообороте между Россией и Китаем

Треть товарооборота между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, который превысил $200 млрд, сегодня приходится на торговлю энергоресурсами. Об этом сообщило правительство России, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день он уже превысил 200 миллиардов долларов. Треть этого объема пришлась на торговлю энергоресурсами», — отметили в кабмине.

Вице-премьер РФ Александр Новак указал на беспрецедентный уровень роста товарооборота между двумя государствами.

Ранее агентство ТАСС, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР, сообщало, что товарооборот РФ и КНР в январе — ноябре увеличился на 26,7% в годовом исчислении, обновив свой исторический максимум и достигнув рекордного уровня в $218,17 млрд.

В ноябре председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Пекин вместе с Москвой готов к усилиям для углубления отношений.

До этого Си Цзиньпин заявлял, что благодаря усилиям России и Китая энергетическое сотрудничество стран обрело всесторонний и масштабный характер.

Ранее Путин заявил стремлении России и Китая построить более справедливый мир.