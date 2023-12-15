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Стало известно, какие страны закупили у России больше всего дизельного топлива

Kpler: главными покупателями российского дизтоплива стали Бразилия и Турция

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Shutterstock

После снятия запрета на экспорт российского дизельного топлива, который был введен в сентябре 2023 года, его поставки по морю повысились до 1 млн баррелей в сутки в первые две недели декабря. Больше всего дизеля у России закупали Бразилия и Турция. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler.

Турция нарастила ввоз дизеля до 319 тыс. баррелей в день против сокращения импорта до 212 тыс. баррелей в сутки в октябре. Бразилия увеличивала поставки российского топлива три месяца подряд, и в декабре стала закупать практически 274 тыс. баррелей в сутки.

За две недели декабря морские поставки российского сырья восстановились до рекордного с августа этого года уровня. В среднем в ноябре он превышал 800 тыс. баррелей в день. К 14 декабря цены на топливо перешли к снижению по мере роста выпуска и достигли 69,8 тыс. рублей за тонну, потеряв 3%. Экономика экспорта нефтепродуктов стала хуже на фоне укрепления курса рубля.

Аналитик Kpler Виктор Катона предположил, что дальнейшая динамика поставок сохранится на уровне 1 млн баррелей в сутки, но мартовский максимум в 1,26 млн баррелей день превзойден не будет. Причина — уменьшение темпов нефтепереработки в первой половине декабря и договоренностей о снижении Россией поставок в рамках ОПЕК+.

21 сентября российские власти ввели запрет на экспорт автомобильных бензинов и дизельного топлива из-за резкого роста биржевых цен и рисков дефицита. В начале октября запрет на экспорт дизеля был частично снят, а спустя две недели такое же решение последовало в отношении бензина. В Минэнерго РФ тогда пояснили, что цены на топливо в стране стабилизировались.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ценами на бензин и дизель в России в январе.

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