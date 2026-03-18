«Где мой миллион?»: после шуток о везении россиянка выиграла 5 млн в лотерее

Жительница Краснодарского края Анастасия выиграла 5 млн рублей в лотерее «Большая 8» после того, как шутила на работе о своей удаче. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

По данным организаторов, женщина участвует в розыгрышах около двух лет. Ее максимальный выигрыш составлял 50 тыс. рублей в игре «Топ12».

Анастасия рассказала, что незадолго до победы обсуждала с коллегами свою удачливость и в шутку спрашивала, где ее миллион. В итоге, по ее словам, удача «напомнила о себе».

Победительница отметила, что не выбирала числа специально — они выпали случайно. После выигрыша, по дороге в лотерейный центр, она снова испытала удачу и получила еще 10 тыс. рублей в «Супер 8».

Выигранные деньги женщина планирует направить на ремонт, добавив, что сначала хочет обдумать дальнейшие шаги.

Она также подчеркнула, что всегда радовалась за других победителей, следила за их успехами и считала, что везение — это вопрос случая.

