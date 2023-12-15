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Северная Корея планирует развивать туристские связи с Приморьем

Глава Приморья сообщил, что КНДР разработала предложения для туроператоров РФ

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Северная Корея разработала предложения для российских туроператоров, она намерена развивать туристские связи с Приморским краем. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

«Корейская Народно-Демократическая Республика намерена развивать туристские связи с Приморьем и уже разработала ряд предложений для российских туроператоров», — написал он.

Он отметил, что обсудил детали нового направления сотрудничества с членом правления Корейского объединения по развитию туризма и инвестиций Ким Рён Еном.

В КНДР, по его словам, есть много красивых мест, пляжные и лыжные курорты, исторические достопримечательности.

В ноябре сообщалось, что Росавиация предложила российским авиаперевозчикам начать полеты в Пхеньян. Представители регулятора обсуждают с коллегами из КНДР возможности расширения авиасообщения между двумя странами.

Ранее сообщалось, что США планируют сделать шаги по противодействию оборонному партнерству РФ и КНДР.

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