Япония ввела новый пакет санкций против десятков компаний из России и других стран

Япония приняла новый пакет санкций в отношении России, включающий экспортные ограничения для 57 компаний. Об этом пишет ТАСС.

Также предусмотрена заморозка активов в случае обнаружения 35 физических лиц и 43 юридических лиц. Кроме того, некоторые компании из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана также подвергнутся ограничениям. С начала следующего года будет запрещен импорт алмазов для непромышленного использования. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило об этом.

Список компаний, на которые распространяются экспортные ограничения, включает промышленные, авиационные, оборонные, судостроительные и исследовательские предприятия. Среди них Уральский завод гражданской авиации, Улан-Удэнский авиационный завод, Хабаровский судостроительный завод, Восточная верфь, Завод имени В.А. Дегтярева, Таганрогский завод «Прибой», НПК «Техмаш», Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина и другие. Пока не опубликован список лиц и организаций, активы которых будут заморожены при обнаружении.

Япония также вводит санкции против иностранных компаний, которые, по мнению Токио, помогают России обойти ограничения. В частности, санкции применяются к двум компаниям из ОАЭ, одной из Армении, одной из Сирии и двум из Узбекистана.

Также сообщалось, что саммит Европейского союза по ошибке приветствовал еще не принятый 12-й пакет санкции против России.

Ранее в Союзном государстве оценили последствия санкций на АПК.