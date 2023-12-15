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Австрия разблокировала 12-й пакет санкций против РФ в ЕС

ТАСС: Австрия разблокировала 12-й пакет санкций ЕС против РФ

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Matt Dunham/AP

Австрия разблокировала 12-й пакет санкций ЕС против РФ на заседании Европейского совета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ЕС.

Отмечается, что новый пакет санкций пока не утвержден.

До этого сообщалось, что Австрия добивается исключения крупнейшего западного банка в России Raiffeisen Bank International из украинского черного списка в обмен на присоединение к новым санкциям ЕС против РФ.

В ходе заседания Европейский совет уже заявил о приверженности принятию новых санкций в отношении России. В заявлении совета говорится, что лидеры стран ЕС приняли к сведению, но не утвердили предложенный Европейской комиссией механизм использования доходов от замороженных активов Российской Федерации.

Также в документе содержится заявление о приверженности лидеров ЕС поддержке Украины и ее восстановлению и снижению способности РФ поддерживать боевые действия.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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