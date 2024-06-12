В Ростове-на-Дону задержали около 18 жильцов, пытавшихся забрать вещи из рухнувшего дома

В Ростове-на-Дону полиция задержала не менее 18 жильцов разрушенного дома на улице Нариманова, которые пришли забрать из своих квартир личные вещи. Об этом «Газете.Ru» сообщила депутат Гордумы Наталья Оськина. В январе 2024 года в пятиэтажке обрушилась стена, более 80 человек эвакуировали, расселили во временное жилье с плесенью, выдали компенсацию в 10 тыс. рублей и предложили взять ипотеку.

Люди считают, что власти не сделали ничего, чтобы вернуть им документы и ценные вещи из аварийного здания. По словам Оськиной, квартиры в рухнувшем доме до сих пор в собственности жильцов, однако попасть внутрь и забрать необходимое они не могут. Тем временем в опустевших квартирах поселились бездомные, рассказывают местные жители.

«В отделе полиции пытаются их (собственников. — Газета.Ru) обвинить в проникновении на охраняемый объект. Дом им не является по законодательству. Он находится в режиме ЧС, но из собственности не изъят. Личные ценные вещи находятся в доме, нет никакого решения суда о недопуске. Есть частное мнение некоего эксперта, который говорит, что дом аварийный. Жители подошли к своему дому, чтобы забрать свои личные альбомы, банковские карточки. Потому что вчера и позавчера им позвонили и сказали, что в их доме по вечерам видны огни. Когда сегодня они зашли в свои квартиры, то увидели, что там кто-то жжет свечи, что там стоят букетики цветов, разложено постельное белье. В их комнатах, которые должна охранять полиция, кто-то или проживает, или постоянно пребывает. Жители соседних домов говорят, что там разместились граждане без определенного места жительства, видели пару мигрантов. То есть каким образом осуществляется контроль и надзор — непонятно», — рассказала Оськина.

По словам депутата, полиция применила силу к собравшимся. Одной из девушек сотрудники полиции запретили вести съемку, а после выбили телефон из рук и проволокли по земле. Жители планируют обращаться в следственный комитет с жалобами на произвол.

«Тех жителей, которые пришли туда возмущаться и забрать свои вещи, в полном составе привезли в отдел полиции №1. К одной девушке применили силу. Повалили на землю, проволокли по полу. У нее есть синяки и ссадины, порванные джинсы. Она написала заявление. После того, как их в отделе полиции опросят, люди поедут в следственный комитет Ростовской области писать на халатность полиции, на превышение должностных полномочий и на ненадлежащую охрану их жилого дома, который сих пор находятся у них в собственности, в который их не допускают за личными вещами», — подчеркнула политик.

Депутат отметила, что покалеченную девушку будет защищать адвокат. После того, как она попыталась вести съемку, ей хотят вменить статью о неповиновении полиции.

«Едем в срочном порядке с адвокатом за ордером. Он будет представлять интересы Елизаветы П. в связи с тем, что полиция за съемку их противоправных действий на камеру пытается на нее повесить 319 статью УК — неподчинение полиции. Очень по-хамски себя ведут. Приехало управление МВД города, пытаются давить морально и оказывать давление. Чтобы новость о том, что они так себя ведут, не пошла в СМИ. Тогда они якобы по тихому спустят это все и не будут против людей возбуждать административные и уголовные статьи. У нас есть видео в полном формате, что никакого сопротивления девушка не оказывала. Когда [полицейские] подошли и требовали пройти в автомобиль, она попросила представиться, назвать номер жетона. На что [полицейский] начал на нее кричать и говорить: «я ничего вам не обязан предоставлять, не снимайте мое лицо». Она ему говорит номер закона о полиции, называет статьи и говорит: «мы находимся в общественном месте, при свидетелях, вы в форме, и вы обязаны представиться, назвать свою должность, ФИО, и сказать, в чем состоит нарушение». После этого он попытался отобрать у нее телефон, повалил, доволок до машины, а сейчас очень по-хамски в отделе полиции с ней себя ведет», — заключила Оськина.

27 января в пятиэтажном доме на улице Нариманова в Ростове-на-Дону обрушилась стена. Позже мэр города Алексей Логвиненко сообщил, что для жильцов обустроены пункты временного размещения. По словам Логвиненко, в 2020 году этот дом был признан аварийным и подлежащим сносу. 28 января губернатор региона Василий Голубев сообщил, что один из подъездов аварийного дома обрушился. Он добавил, что пострадавших в результате обрушения нет, так как жильцы были расселены накануне.

Позднее жильцы рухнувшего дома пожаловалась на плесень в предоставленном временном жилье. Одна из ростовчанок, чьи родители проживали в рухнувшем доме, рассказывала «Газете.Ru», что власти выплатили пострадавшим 10 тыс. рублей компенсации и заварили двери в здание. По ее словам, людям, у которых в собственности есть другая недвижимость, не было положено временное жилье. Мэр предложил пострадавшим взять ипотеки для решения проблемы.

Ранее мэр Ростова предложил потерявшей жилье женщине погасить кредит с помощью компенсации и взять новый.