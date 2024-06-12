Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автор «Дневника хача» о видео с шарами: «Чуток приуныл»

Блогер Сардаров пошутил, что может надуть тысячу шаров на детские праздники

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Автор блога «Дневник хача» Амиран Сардаров вышел на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после публикации видео, как надувает шары.

Сардаров поблагодарил поклонников за беспокойство, уверив, что с ним все хорошо. Он попросил «не списывать его так быстро». По словам блогера, он «чуток приуныл» и такое бывает.

«Обязательно запишите мой email, могу быстро подъехать и надуть тысячу шаров на ваши детские праздники!» — пошутил Сардаров.

12 июня Амиран Сардаров опубликовал ролик, где на протяжении 50 минут надувает шары, а затем плачет. Публикация была подписана: «Я люблю тебя…» На данный момент ролик удален.

В феврале 2022 года блогер развелся с внучкой первого президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляевой. На шоу «Вписка» Сардаров назвал причиной развода разницу в возрасте. Мариам младше Амирана примерно на 13 лет. Он пожелал девушке стать «немного помудрее и поосознанней».

В апреле 2022-го Тилляева рассказала, что развелась с блогером из-за эмоционального и физического абьюза. Сам Сардаров заявил, что для него обвинения стали сюрпризом.

Ранее Лерчек официально развелась с мужем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами