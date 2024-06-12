Автор «Дневника хача» о видео с шарами: «Чуток приуныл»

Автор блога «Дневник хача» Амиран Сардаров вышел на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после публикации видео, как надувает шары.

Сардаров поблагодарил поклонников за беспокойство, уверив, что с ним все хорошо. Он попросил «не списывать его так быстро». По словам блогера, он «чуток приуныл» и такое бывает.

«Обязательно запишите мой email, могу быстро подъехать и надуть тысячу шаров на ваши детские праздники!» — пошутил Сардаров.

12 июня Амиран Сардаров опубликовал ролик, где на протяжении 50 минут надувает шары, а затем плачет. Публикация была подписана: «Я люблю тебя…» На данный момент ролик удален.

В феврале 2022 года блогер развелся с внучкой первого президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляевой. На шоу «Вписка» Сардаров назвал причиной развода разницу в возрасте. Мариам младше Амирана примерно на 13 лет. Он пожелал девушке стать «немного помудрее и поосознанней».

В апреле 2022-го Тилляева рассказала, что развелась с блогером из-за эмоционального и физического абьюза. Сам Сардаров заявил, что для него обвинения стали сюрпризом.

Ранее Лерчек официально развелась с мужем.