Пашинян назвал условие для открытия транспортных узлов с Азербайджаном

После подписания мирного договора с Азербайджаном должны быть открыты транспортные узлы, но Армения может обсудить другие варианты. Об этом в ходе брифинга в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Когда Армения и Азербайджан зафиксируют, что признают территориальную целостность друг друга и не имеют никаких требований друг к другу, исключают применение силы или угрозу применения силы, готовы не вмешиваться в дела друг друга, остальное вопросы будут решаться в этих рамках», — сказал он.

Пашинян подчеркнул, что вопрос с коммуникациями можно решить до подписания соглашения, «если на земле установится реальный мир».

24 мая сообщалось, что по итогам восьмого заседания государственной комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы Армения согласилась вернуть Азербайджану четыре села, ранее контролируемых Ереваном. В итоге Азербайджан взял под контроль территорию четырех сел в Газахском районе на границе с Арменией.

Ранее Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Азербайджану.