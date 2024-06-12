Российские подростки жестоко избивали и издевались над школьником, снимая все на камеру

Подростки из Саратова издевались над школьником и снимали происходящее на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и Области».

Инцидент произошел в поселке Иволгино, на пляже. На кадрах, которые сняла одна из девушек, можно заметить ребенка и компанию нападающих на него подростков.

Пострадавшего валят на траву и начинают избивать. В какой-то момент ему удается подняться, но он получает удар ногой в спину. Все это время компания задирает ребенка. Снимающая происходящее девушка не пытается прекратить избиение и хвалит своих друзей.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах после того, как к ним обратилась мачеха 12-летнего мальчика и заявила о произошедшем.

«Полицейскими в рамках проверочных мероприятий предварительно установлены несовершеннолетние лица, участвующие в конфликте в поселке Иволгино», – поделились в ведомстве.

На данный момент проводится проверка, которая поможет установить все обстоятельства.

Ранее в Бурятии подростки напали на девушку, избили и обрили.