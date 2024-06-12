Стало известно, сколько требуют денег у «Зенита» за Жедсона Фернандеша

Стамбульский «Бешикташ» намерен получить за португальца Жедсона Фернандеша, которым интересуется петербургский «Зенит», около €20 млн. Об этом сообщает портал Record.

По информации источника, столь высокие запросы турецкого клуба обусловлены тем, что 50% от трансфера «Бешикташ» должен будет перечислить лиссабонской «Бенфике» согласно условиям контракта.

В минувшем сезоне турецкой Суперлиги Фернандеш провел 29 матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

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