Сцена рухнула во время выступления детского коллектива в Рязанской области

В Рязанской области во время выступления детского коллектива на празднике рухнула сцена. Об этом сообщает YA62.ru.

По информации издания, инцидент произошел 11 июня в поселке Милославское. Сцена обрушилась в момент, когда на ней выступал детский коллектив. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Ситуацию во «ВКонтакте» прокомментировала исполняющий обязанности министра культуры региона Елена Васильева. По ее словам, в момент нарушения конструкции сцены на ней выступал детский хореографический ансамбль «Варвара».

«Дети в порядке, администрация района оперативно приняла необходимые меры, концерт после небольшого перерыва продолжился, прокуратура даст свою оценку», — сообщила Васильева.

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