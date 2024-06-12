Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сцена рухнула во время выступления детского коллектива в Рязанской области

YA62.ru: в Рязанской области во время выступления детей на празднике упала сцена

close
100%
Shutterstock

В Рязанской области во время выступления детского коллектива на празднике рухнула сцена. Об этом сообщает YA62.ru.

По информации издания, инцидент произошел 11 июня в поселке Милославское. Сцена обрушилась в момент, когда на ней выступал детский коллектив. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Ситуацию во «ВКонтакте» прокомментировала исполняющий обязанности министра культуры региона Елена Васильева. По ее словам, в момент нарушения конструкции сцены на ней выступал детский хореографический ансамбль «Варвара».

«Дети в порядке, администрация района оперативно приняла необходимые меры, концерт после небольшого перерыва продолжился, прокуратура даст свою оценку», — сообщила Васильева.

Ранее кусок балкона упал девушке на голову в центре Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами