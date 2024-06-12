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Стало известно, сколько бойцов ВСУ потеряли на Южном направлении

Минобороны: группировка войск «Юг» уничтожила до 600 украинских военных

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Юг» Вооруженных сил России улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что российские войска нанесли поражение 30-й, 33-й, 41-й механизированным, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Зализянское, Орехово-Васильевка, Григоровка, Часов Яр, Артем, Кареиновка и Курахово ДНР.

ВСУ потеряли до 600 военных, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 105 мм орудие М119 производства США.

12 июня Минобороны сообщило, что группировка войск «Запад» ликвидировала до 500 бойцов ВСУ за сутки.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 61 беспилотный летательный аппарат и 9 оперативно-тактических ракет ATACMS Вооруженных сил Украины.

Также российские военные ударили по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине назвали соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ.

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