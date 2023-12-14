Путин прокомментировал рост тарифов ЖКХ

Президент России Владимир Путин, комментируя рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) заявил, что тарифы на ЖКХ должны увеличиваться мягко и своевременно.

По словам главы государства, тарифы на ЖКХ не поднимают полтора года, за это время произойдет три индексации пенсий более чем на 23% суммарно.

«Пенсии предполагалось индексировать на 7,5%, надеюсь, что это будет не ниже инфляции. Мы индексировали за предыдущий год на 10 с лишним процентов пенсии», — отметил глава государства.

По его словам, тарифы на услуги ЖКХ не поднимали с июля прошлого года, их планируется увеличить в июле 2024 года.

Также Путин заявил, что пенсионеров освободят от комиссии за банковские услуги при оплате жилищно-коммунальных услуг.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту задают обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин рассказал от чего зависит курс рубля.