«Аэрофлот» заявил о готовности урегулировать с туристами ситуацию с билетами на Пхукет

Авиакомпания «Аэрофлот» готова урегулировать индивидуально в досудебном порядке ситуацию с аннулированными билетами на рейсы по направлению Екатеринбург — Пхукет с пассажирами, которые обратились для решения вопроса непосредственно в авиакомпанию. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Ранее стало известно, что в октябре на сайте «Аэрофлота» появились билеты на рейсы Екатеринбург — Пхукет по цене значительно ниже обычной. Первыми на это обратили внимание профильные блоги, сообщившие о наличии в продаже билетов по цене от 6,5 тыс. руб.

Однако спустя несколько дней покупатели получили письма от «Аэрофлота» с информацией об аннулировании недорогих билетов: из объяснения перевозчика следовало, что дешевые билеты были проданы «по техническим причинам» некорректно. В связи с этим некоторые клиенты авиакомпании подали досудебную претензию к перевозчику.

«Аэрофлот сожалеет о неудобствах, доставленных нашим клиентам. Компания была вынуждена аннулировать билеты по направлению Екатеринбург — Пхукет, проданные по некорректному, необоснованно низкому тарифу», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

В компании отмечают, что в кратчайшие сроки всем покупателям вернули деньги за приобретенные билеты. В качестве компенсации «Аэрофлот» предоставил купоны на скидку в размере 30% на приобретение авиабилетов по маршрутам от внутренних пунктов России до Пхукета и обратно. Кроме того, участникам бонусной программы начисли по 5 тыс. миль.

По данным компании, купонами уже воспользовалось около 1 тыс. человек, которые оформили 2,2 тыс. авиабилетов со скидкой.

В беседе с «Газетой.Ru» главный редактор портала Аvia.ru Роман Гусаров назвал ситуацию «не авиационной», а гражданско-правовой.

«Авиакомпания, исходя из доброй воли, предпринимает шаги для того, чтобы сгладить инцидент с возвратом билетов. А уже дальше каждый пассажир вправе решать — удовлетворен он или нет. В конце концов, всегда остается возможность решения вопросов в досудебном порядке. Это обязательное условие с точки зрения законодательства — нужно сначала направить претензии контрагенту, и если договориться с ним не удалось, тогда уже идти в суд», — отметил Роман Гусаров.

Он напомнил о существовании такого понятия, как свобода договора.

«До исполнения договора любая из сторон может его расторгнуть. Произошел сбой, билеты по цене сильно ниже рынка отменили. «Аэрофлот» предоставил компенсации в виде купонов и начисленных баллов. Думаю, если пассажиры вступят с авиакомпанией в диалог, есть вероятность, что они могут получить какую-то выгоду для себя», — добавил Гусаров.

Он также указал на то, что сейчас купоны на скидку продаются на сайтах частных объявлений по десять-двадцать пять тысяч рублей, — т.е. некоторые пассажиры пытаются на них заработать.

«Если же деньги вернули, а пассажир никуда не полетел, не думаю, что может идти речь о компенсации», — заключил главред портала Аvia.ru.