С кадровым дефицитом в ключевом секторе РФ намерены бороться за счет государства

Минсельхоз РФ выступил с предложением выдавать гранты образовательным организациям для подготовки кадрового резерва в аграрно-промышленном комплексе (АПК). Этот сектор является одним из ключевых в российской экономике. О нововведении пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

Цель инициативы — борьба с «критическим» кадровым дефицитом, с которым отрасль АПК столкнулась за последнее время. Сектору требуется как минимум 173 тыс. человек, следует из пояснительной записки к документу.

Финансировать предложено организации, которые занимаются подготовкой работников по наиболее востребованным для отрасли профессиям и специальностям. Образовательные программы в среднем длятся от 3 до 6 месяцев. Минсельхоз рассчитывает решить таким способом проблему нехватки специалистов в секторе в «короткий срок».

Решить проблему кадрового дефицита можно было бы также с помощью более масштабного внедрения в АПК новых технологий. Но такой процесс затрудняет высокая зависимость отечественных предприятий от зарубежного оборудования.

В ноябре 2023 года первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут сообщала о нехватке в 200 тыс. человек. Вопрос его закрытия Лут тогда назвала «ключевым» для ведомства. Она пояснила, что дефицит рабочей силы в АПК возник из-за более низких зарплат.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров, в основном в обрабатывающей промышленности. По ее словам, дефицит кадров является существенным ограничителем для расширения производства.

Ранее сообщалось, что большинство российских компаний собираются повысить оклады сотрудникам в 2024 году.