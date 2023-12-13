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Поставки углеводородных газов из России в Азию выросли

«Петромаркет»: поставки углеводородных газов из РФ в Азию выросли в 2,1 раза

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Depositphotos

Поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) из России в Азию выросли в 2,1 раза и превысили один миллион тонн с начала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитиков компании «Петромаркет».

Отмечается, что речь идет о росте поставок СУГ в Турцию. Рост экспорта газа в азиатские страны позволил компенсировать падение товарооборота с европейскими странами. Падение экспорта в этом направлении составило 16,9% по сравнению аналогичным периодом 2022 года. Согласно данным исследования, объем СУГ, поставленный в страны Европы, снизился до 1,9 млн тонн.

До этого депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» и член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявлял, что решения, принятые правительством ФРГ, оказали влияние на повышение цен на газ, стоимость которого увеличилась в 2-3 раза по сравнению с 2021 годом.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало снижение спроса на нефть и газ из РФ к 2050 году.

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