Кабмин утвердил квоты на ввоз мяса и птицы в 2024 году

Кабмин РФ утвердил квоты на ввоз говядины и мяса птицы в Россию в 2024 году. Соответствующий документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, квота на ввоз охлажденного мяса крупного рогатого скота сохранится на уровне 40 тысяч тонн в год, как и в 2023 году. При этом предполагается, что 29 тысяч тонн будут ввезены из стран Евросоюза, еще 11 тысяч тонн — из прочих стран.

Квота на замороженную говядину составит 530 тысяч тонн, из них 60 тысяч тонн поставят из США и Евросоюза, еще 3 тысячи тонн — из Коста-Рики.

Квота на ввоз мяса птицы сохранится, как и в предыдущие годы, на уровне 364 тысяч тонн. Из них будут ввезены 250 тысяч тонн фарша и 14 тысяч тонн тушек индейки.

До этого правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила предложение Минсельхоза о запрете на вывоз твердой пшеницы с 1 декабря 2023 года по 1 мая 2024 года.

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