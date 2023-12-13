Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кабмин утвердил квоты на ввоз мяса и птицы в 2024 году

Правительство РФ утвердило размер квот на ввоз говядины и мяса птицы в 2024 году

close
100%
Depositphotos

Кабмин РФ утвердил квоты на ввоз говядины и мяса птицы в Россию в 2024 году. Соответствующий документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, квота на ввоз охлажденного мяса крупного рогатого скота сохранится на уровне 40 тысяч тонн в год, как и в 2023 году. При этом предполагается, что 29 тысяч тонн будут ввезены из стран Евросоюза, еще 11 тысяч тонн — из прочих стран.

Квота на замороженную говядину составит 530 тысяч тонн, из них 60 тысяч тонн поставят из США и Евросоюза, еще 3 тысячи тонн — из Коста-Рики.

Квота на ввоз мяса птицы сохранится, как и в предыдущие годы, на уровне 364 тысяч тонн. Из них будут ввезены 250 тысяч тонн фарша и 14 тысяч тонн тушек индейки.

До этого правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила предложение Минсельхоза о запрете на вывоз твердой пшеницы с 1 декабря 2023 года по 1 мая 2024 года.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами