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В бундестаге рассказали, кто виноват, что цены на газ в ФРГ выросли в 2-3 раза

Депутат бундестага Котре обвинил в росте цен на газ в Германии власти

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Hannibal Hanschke/Reuters

Решения, принятые правительством ФРГ, оказали влияние на повышение цен на газ, стоимость которого увеличилась в 2-3 раза по сравнению с 2021 годом. Такое мнение высказал депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» и член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре в ответ на запрос ТАСС.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что рост цен на газ в Европе вызван действиями России, которая приостановила поставки. Депутат считает эти слова ложью.

Котре полагает, что рост стоимости энергоносителей произошел из-за так называемого энергетического перехода, который наносит ущерб благосостоянию жителей ФРГ. По его мнению, пик цен на газ был достигнут только в августе 2022 года, то есть через полгода после начала военной операции на Украине. Депутат утверждает, что на повышение цен не повлияли ни Россия, которая хотела продолжать поставки, ни война, а только федеральное правительство ФРГ, создавшее дефицит.

Представитель «Альтернативы для Германии» отмечает, что результатом энергетической политики Германии, основанной на идеологии, является удвоение или утроение цен на газ в стране по сравнению с длительным периодом стабильных цен, который был до 2021 года.

Президент России Владимир Путин в свою очередь подписал закон, согласно которому, для долгосрочных поставок газа вступает в силу принцип «бери или плати».

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.

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