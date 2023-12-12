В США значительно понизили прогноз цен на нефть в 2024 году

Министерство энергетики США понизило прогноз по средней стоимости нефти марки Brent на 2024 год. Показатель снизился на 11% по сравнению с предыдущей оценкой и составил $82,57 за баррель, передает ТАСС со ссылкой на отчет Управления энергетической информации (EIA) указанного американского ведомства.

Согласно данным агентства, разница между текущим и прошлым прогнозом Вашингтона по средней стоимости топлива составила более $10. При этом в министерстве энергетики США ожидают, что по итогам 2023 года средняя стоимость нефти марки Brent составит $82,4 за баррель.

Кроме того, аналитики ведомства снизили прогнозируемую суточную добычу топлива в государстве в следующем году. Соответствующее значение опустилось до отметки в 13,11 млн баррелей нефти, что на 40 тыс. баррелей меньше по сравнению с предыдущим прогнозом.

В то же время сотрудники министерства повысили прогноз по суточной добыче нефти в США по итогам текущего года. На данный момент этот показатель достигает 12,92 млн баррелей в день, что на 30 тыс. баррелей больше в сравнении с прошлым отчетом.

12 декабря стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до $72,96 за баррель. Цена на данное топливо упала ниже $73 за баррель впервые с 28 июня 2023 года.

Ранее в США назвали условие для снижения мировых цен на нефть до $50 за баррель.