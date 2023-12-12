Майнерам могут разрешить вывозить криптовалюту за границу

Российские компании, занимающиеся майнингом криптовалют, смогут экспортировать намайненные монеты за рубеж. Об этом заявил вице-министр финансов Иван Чебесков на круглом столе в МГИМО, передает ТАСС.

По его словам, для майнеров могут ввести такие же правила, как для экспортеров природного газа.

«Есть законопроект, который позволит использовать экспорт криптовалюты как продукт майнинговой деятельности. На таком примере мы разработали концепцию, чтобы майнер мог экспортировать то, что он намайнил», — пояснил Чебесков.

До этого Банк России и Минфин согласовали свои позиции по криптовалютам. В частности, они определились с подходами к использованию цифровых активов в международных расчетах.

В середине июня Минфин подсчитал, что майнеры криптовалют в России могли бы платить 20 млрд рублей налогов в год, а при развитии отрасли — и больше. При этом, по подсчетам аналитиков компании BitRiver, РФ весной 2023 года заняла вторую строчку в мире по майнингу криптовалют.

Ранее ЦБ констатировал резкое падение объемов на рынке криптовалют в России.