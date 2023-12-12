Две компании ФРГ попросили правительство компенсировать их финансовые потери в России

Две немецкие компании, понесшие финансовые потери, связанные с инвестициями в России, подали заявки на получение компенсаций в правительство ФРГ. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

По данным агентства, ранее дочернее предприятие концерна BASF — нефтегазовая компания Wintershall Dea уже обращалось в федеральное правительство с подобной просьбой.

Сейчас компенсации у правительства запросили дочерние предприятия концернов Siemens и Volkswagen — производитель железнодорожной техники Siemens Mobility и банк Volkswagen Bank.

По словам представителя Siemens Mobility, компания обезопасила свои инвестиции в России, обратившись к инструменту инвестиционных гарантий, предоставляемому правительством страны.

Сейчас Siemens Mobility находится в контакте с федеральным правительством и аудиторской корпорацией PwC, которая будет реализовывать инвестиционные гарантии.

Ранее сообщалось, что Германия не смогла сократить расходы на газ, несмотря на сокращение импорта в 2,5 раза.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.