Две компании ФРГ попросили правительство компенсировать их финансовые потери в России

Две немецкие компании, понесшие финансовые потери, связанные с инвестициями в России, подали заявки на получение компенсаций в правительство ФРГ. Об этом сообщает информационное агентство DPA.
По данным агентства, ранее дочернее предприятие концерна BASF — нефтегазовая компания Wintershall Dea уже обращалось в федеральное правительство с подобной просьбой.
Сейчас компенсации у правительства запросили дочерние предприятия концернов Siemens и Volkswagen — производитель железнодорожной техники Siemens Mobility и банк Volkswagen Bank.
По словам представителя Siemens Mobility, компания обезопасила свои инвестиции в России, обратившись к инструменту инвестиционных гарантий, предоставляемому правительством страны.
Сейчас Siemens Mobility находится в контакте с федеральным правительством и аудиторской корпорацией PwC, которая будет реализовывать инвестиционные гарантии.
Ранее сообщалось, что Германия не смогла сократить расходы на газ, несмотря на сокращение импорта в 2,5 раза.
Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.