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Еврозоне предрекли рецессию в конце года

Bloomberg: еврозона в конце 2023 года войдет в рецессию впервые с пандемии

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Depositphotos

Экономика еврозоны впервые с начала пандемии коронавируса войдет в рецессию в конце текущего года. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, это будет происходить на фоне снижения экономического роста второй квартал подряд. Согласно данным опроса аналитиков показатели экономического роста еврозоны с сентября по декабрь составят -0,1%. Отмечается, что в первую очередь показатели снижаются из-за производственного кризиса в Германии, вызванного дефицитом бюджета и снижением спроса на немецкие товары. Экономика Германии в третьем квартале 2023 года сократилась на 0,2%.

До этого сообщалось, что Европейский центробанк вряд ли приступит к снижению процентных ставок в скором времени. Об этом заявил член совета управляющих ЕЦБ Борис Вуйчич. По его словам, если прогноз ЕЦБ по экономике еврозоны на 2024-2025 годы оправдается, тогда и речи быть не может о каких-либо ставках. Говорить об этом сейчас преждевременно.

Ранее стало известно, что запасы газа в Европе перестали быть рекордными.

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