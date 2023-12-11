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География экспорта российской пшеницы расширилась до 67 стран

Россия в межсезонье экспортировала рекордные 23,6 млн тонн пшеницы

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pexels.com

Экспорт пшеницы из России в июле-ноябре 2023 года вырос до 23,6 млн тонн по сравнению с 19,8 млн тонн за тот же период прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранс».

Это новый рекорд, несмотря на непогоду осенью и снижение продаж в ноябре. Прежний рекорд был зафиксирован в 2020 году – 22,4 млн тонн за июль-ноябрь. В нынешнем сезоне география поставок расширилась до 67 стран против 57 годом ранее.

При этом в Турцию, Египет, Иран и Саудовскую Аравию объемы экспорта несколько снизились. Зато резкий рост отмечен в таких странах, как Бангладеш, Алжир, Италия, Бразилия, Мексика. Возобновились поставки в Малайзию, Венесуэлу.

«В целом за текущий сезон 2023-2024 экспорт пшеницы может достичь 49,2 млн тонн, как и годом ранее. А экспорт муки в пересчете на зерно – 1,6 млн тонн против 1,1 млн тонн», – прогнозирует «Русагротранс».

До этого стало известно, что Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз.

Ранее на Украине сообщили о рекордном урожае зерна.

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