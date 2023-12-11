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Турецкая лира упала до исторического минимума

Курс лиры впервые в истории превысил 29 за доллар на фоне ослабления контроля

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Depositphotos

В понедельник курс турецкой лиры к доллару впервые в истории превысил отметку в 29 лир за $1. Об этом свидетельствую данные торгов на терминале TradingView.

На максимумах лира обваливалась до 29,12 лир за доллар. По состоянию на 14:00 мск стоимость лиры составляет 28,99 за доллар. За год национальная валюта Турции подешевела на 35%.

Как отмечает Reuters, резкое падение лиры произошло на фоне ослабления валютного контроля после переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Новое правительство в начале своей работы повысило ключевую ставку с 8,5 до 40%, однако в конце ноября заявило о скором окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

В конце ноября турецкие власти объявили о своем намерении снизить годовую инфляцию в стране почти вдвое, с текущих 65% до 34% в 2024 году. Инфляция в стране росла с минимальных значений в июне 2021 года до 60% к сентябрю текущего года. После достижения цели в 2024 году финансовые власти стремятся установить стабильные значения инфляции. Прогноз Центробанка предусматривает снижение инфляции до 33% в 2024 году и до 15% в 2025 году.

Ранее ЦБ Турции поднял ставку до 40% годовых.

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