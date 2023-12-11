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Экономист рассказал про три лучших варианта вложения денег

Аналитик Абрамов назвал россиянам три лучших инструмента для инвестиций

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Depositphotos

Россиянам рассказали о трех самых эффективных способах вложения денег. Об этом сообщает «Лента.ру»

«Самый простой и эффективный вариант вложения денег – это банковский депозит, особенно при действующих ставках», — подчеркнул Абрамов. Он отметил, что депозит остается лучшим выбором для россиян, желающих сохранить и преумножить сбережения.

На втором месте по привлекательности для инвесторов, по словам эксперта, находятся облигации.

«Второй вариант — это облигации либо государственные, либо крупных надежных эмитентов», — уточнил Абрамов.

Замыкают тройку лидеров акции.

«Третий — это акции ряда компаний. Здесь не угадать. Я бы сказал, что это акции второго, третьего эшелона», — прокомментировал экономист.

По его словам, вложения в акции подходят далеко не всем инвесторам из-за повышенных рисков.

До этого в Госдуме рассказали, куда вкладываться россиянам кроме рубля.

Ранее в ЦБ назвали срок получения доходов при вложениях в золото.

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