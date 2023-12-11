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Binance перестанет поддерживать операции с рублем

Binance с 31 января прекратит поддерживать операции с рублем, его можно обменять

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Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Криптобиржа Binance перестанет поддерживать российский рубль и не будет ставить его в торговые пары с 31 января 2024 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Уважаемые пользователи Binance, следуя решению об уходе из России и продажи бизнеса компании CommEX, Binance P2P прекратит поддержку российского Рубля (RUB), включая следующие торговые пары: USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB и RUB/RUB с 2024-01-31 00:00 (UTC)», — сообщила Binance.

При этом в компании отметили, что пользователи могут осуществлять P2P-торговлю с рублем на платформе CommEX без каких-либо комиссий.

Рубли можно вывести через фиатных партнеров Binance до 31 января, конвертировать их в криптовалюту с помощью инструмента «конвертация» или обменять на криптовалюту на спотовом рынке Binance, подчеркнули там.

С 15 ноября Binance прекратил обслуживание рублевых депозитов в России.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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