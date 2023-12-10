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Аналитик прогнозирует стабилизацию курса рубля в 2024 году

Аналитик Осадчий назвал маловероятным курс доллара в 200 рублей в 2024 году

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий назвал маловероятным то, что курс доллара в 2024 году достигнет отметки в 200 рублей, передает РИА Новости.

По его словам, в следующем году стабилизация курса российской валюты продолжится. Как указал эксперт, в текущем году размах колебаний курса доллара сократился по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое — с 69 до 34 руб., и в 2024 году такая тенденция продолжится. При этом речь также будет идти об ослаблении курса российской валюты, считает он.

На этой неделе глава ВТБ Андрей Костин сказал, что российская валюта будет находиться на уровне 90-90+ руб. за $1.

6 декабря российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что за последний год количество транзакций в китайских юанях удвоилось на фоне санкционной политики США и Евросоюза.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев сказал «Газете.Ru», что пределом укрепления доллара в декабре станет уровень 93-95 руб., евро — 102-105 руб.

Ранее инвестстратег спрогнозировал укрепление курса доллара.

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