Производитель оружия сообщил о глобальном дефиците пороха

Владелец десятков брендов товаров для спорта и активного отдыха, в том числе продавцов огнестрельного оружия и сопутствующей продукции Vista Outdoors предупредила о росте цен из-за ожидаемого глобального дефицита пороха на фоне конфликтов на Украине и в Израиле, пишет Newsweek со ссылкой на письмо компании.

«В связи с мировыми событиями наши поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемой глобальной нехватке пороха и поэтому существенно увеличили цены», — заявил в письме от 1 декабря вице-президент по продажам Бретт Нельсон.

Исходя из этого с 1 января планируется поднять цены на дробовики и винтовки на 1–7%, ручные пистолеты — на 1–5%, рост цен на патроны составит тоже от 1 до 7%.

В марте прошлого года Vista Outdoor пожертвовала Украине 1 млн патронов. При этом представитель «дочки» Vista Outdoor, компании Federal Ammunition, которая занимается производством боеприпасов, уже тогда отмечал «хроническую нехватку боеприпасов, которая была вызвана притоком новых стрелков во время пандемии COVID-19, так как появилось больше любителей отдыха на свежем воздухе.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты рискуют остаться без оружия для обеспечения собственных нужд из-за поставок союзникам.

Ранее в Белом доме рассказали о сложном выборе США между Украиной и НАТО.